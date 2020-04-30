В регионах Узбекистана объявили штормовое предупреждение

Последствия урагана в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) распространил штормовое предупреждение в регионах страны.

По данным синоптиков, 1-2 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря.

1 мая по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, по остальной территории республики к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям без осадков.

2 мая по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской областям ночью и утром дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с.

30 апреля - 3 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.

В ночь с 27 на 28 апреля в Бухарской области прошёл разрушительный ураган. Более 40 граждан получили травмы, 1 человек погиб.

