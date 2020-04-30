[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане на видео засняли редкого джейрана-альбиноса (видео)
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  Инспекторы Чарынского национального парка Алматинской области засняли на камеру мобильного телефона джейрана-альбиноса. Об этом в своем Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Казахстана Сакен Дилдахмет.

«Белый газель бежит по степям нацпарка, как будто явление из сказки! Джейран-альбинос для нас большая находка. Такие животные с белым окрасом в природе очень редко встречаются. Мы надеемся, что джейран выживет, так как, жизнь альбиносов нелегкая», - пишет он.

По словам Дилдахмета, джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Он является единственным представителем рода газелей и подсемейства антилоп в Казахстане.

«Огорчительно, что животные-альбиносы очень низко ценятся среди своих сородичей, когда дело касается любовных игр и продолжения рода. При отборе партнера самка обращает внимание на яркую, насыщенную окраску самца, так как она дает гарантии, что потомство будет красивым и здоровым. Поэтому белому тигру или павлину с розовыми глазами ровным счетом не на что рассчитывать. Часто бывает, что у таких особей потомства и вовсе нет.

Проблемы с пропитанием, поиском «второй половины» и легкодоступность для проворных хищников сокращают популяцию альбиносов. В большинстве случаев животные-альбиносы отличаются слабой жизнеспособностью, так как чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам, имеют проблемы со слухом и зрением. Помимо непринятия в стае, такие животные подвержены высокому риску заболевания рака кожи», - рассказывает он.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане количество зараженных выросло на 33
  • Авиакомпания Uzbekistan Airways продлила отмену международных рейсов до 30 июня
  • В Узбекистане от коронавируса вылечились 1 005 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com