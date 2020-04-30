В Казахстане на видео засняли редкого джейрана-альбиноса (видео)

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CentralAsia (KZ) - Инспекторы Чарынского национального парка Алматинской области засняли на камеру мобильного телефона джейрана-альбиноса. Об этом в своем Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Казахстана Сакен Дилдахмет.



«Белый газель бежит по степям нацпарка, как будто явление из сказки! Джейран-альбинос для нас большая находка. Такие животные с белым окрасом в природе очень редко встречаются. Мы надеемся, что джейран выживет, так как, жизнь альбиносов нелегкая», - пишет он.



По словам Дилдахмета, джейран занесен в Красную книгу Казахстана. Он является единственным представителем рода газелей и подсемейства антилоп в Казахстане.



«Огорчительно, что животные-альбиносы очень низко ценятся среди своих сородичей, когда дело касается любовных игр и продолжения рода. При отборе партнера самка обращает внимание на яркую, насыщенную окраску самца, так как она дает гарантии, что потомство будет красивым и здоровым. Поэтому белому тигру или павлину с розовыми глазами ровным счетом не на что рассчитывать. Часто бывает, что у таких особей потомства и вовсе нет.



Проблемы с пропитанием, поиском «второй половины» и легкодоступность для проворных хищников сокращают популяцию альбиносов. В большинстве случаев животные-альбиносы отличаются слабой жизнеспособностью, так как чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам, имеют проблемы со слухом и зрением. Помимо непринятия в стае, такие животные подвержены высокому риску заболевания рака кожи», - рассказывает он.

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