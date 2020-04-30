Туркменистан намерен увеличить объем морских перевозок в Астрахань

CentralAsia (TM) - Второе заседание Туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства состоялось в формате видеосвязи в Ашхабаде, сообщает "Ориент".

В заседании приняли участие Торгово-промышленные палаты Туркменистана и Астраханской области, представители бизнес-кругов, ряда ведомственных структур, в том числе промышленного сектора и морского транспорта.

В ходе совещания стороны осудили вопросы задействования возможностей паромного сообщения между каспийскими портами Туркменбаши (Туркменистан) и Оля (Астраханская область, РФ), продвижения продукции сельхозпроизводителей, организации поставок нерудных материалов и туркменского текстиля в Астраханскую область и т.д.

«Туркменистан является одним из основных партнеров Астраханской области в Каспийском регионе. Наши экономики взаимно дополняют друг друга», — заявил на заседании министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

Первое заседание совета состоялось в августе 2019 года в Туркменистане в рамках I Каспийского экономического форума. II Каспийский экономический форум пройдет в 2021 году в Астрахани.