[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан намерен увеличить объем морских перевозок в Астрахань

CentralAsia (TM) -  Второе заседание Туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства состоялось в формате видеосвязи в Ашхабаде, сообщает "Ориент".

В заседании приняли участие Торгово-промышленные палаты Туркменистана и Астраханской области, представители бизнес-кругов, ряда ведомственных структур, в том числе промышленного сектора и морского транспорта.

В ходе совещания стороны осудили вопросы задействования возможностей паромного сообщения между каспийскими портами Туркменбаши (Туркменистан) и Оля (Астраханская область, РФ), продвижения продукции сельхозпроизводителей, организации поставок нерудных материалов и туркменского текстиля в Астраханскую область и т.д.

«Туркменистан является одним из основных партнеров Астраханской области в Каспийском регионе. Наши экономики взаимно дополняют друг друга», — заявил на заседании министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

Первое заседание совета состоялось в августе 2019 года в Туркменистане в рамках I Каспийского экономического форума. II Каспийский экономический форум пройдет в 2021 году в Астрахани.

print
  • Туркменистан намерен увеличить объем морских перевозок в Астрахань
  • В Бухарской области распространились фейки об эвакуации людей из-за наводнения
  • Армия Спасения Южной Кореи помогает лечить монгольских детей с сердечными заболеваниями


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com