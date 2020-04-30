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  30 апреля 2020
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В Таджикистане тело скончавшегося пациента похоронили медики в защитных костюмах. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане тело скончавшегося пациента похоронили люди в специальных защитных костюмах, сообщает Центрально-Азиатское телевидение Таджикистана (CATV).

«К нам поступило видео, где медицинские работники на машине скорой помощи привезли тело и сразу же похоронили его в заранее подготовленной могиле.

Наше расследование показало, что скончавшийся мужчина - Акрамов Хайдар Сухробович, 1989 г.р., житель 2-го микрорайона города Турсунзаде. Акрамова похоронили 28 апреля на кладбище рядом с алюминиевым заводом.

Один из очевидцев рассказал CATV о том, что Акрамов Хайдар 10 дней назад вернулся из Душанбе с высокой температурой и два дня лечился в больнице Караболо города Турсунзаде, где и скончался», - пишет канал.

По официальным данным, на сегодняшний день в Таджикистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. По некоторым данным, в стране только в апреле от пневмонии скончались более 50 человек.


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