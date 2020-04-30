В Таджикистане тело скончавшегося пациента похоронили медики в защитных костюмах. Видео

- Таджикистан, общество
- 11:28, 30 апреля 2020
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- Обновлено: 11:50, 30 апреля 2020 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане тело скончавшегося пациента похоронили люди в специальных защитных костюмах, сообщает Центрально-Азиатское телевидение Таджикистана (CATV).
«К нам поступило видео, где медицинские работники на машине скорой помощи привезли тело и сразу же похоронили его в заранее подготовленной могиле.
Наше расследование показало, что скончавшийся мужчина - Акрамов Хайдар Сухробович, 1989 г.р., житель 2-го микрорайона города Турсунзаде. Акрамова похоронили 28 апреля на кладбище рядом с алюминиевым заводом.
Один из очевидцев рассказал CATV о том, что Акрамов Хайдар 10 дней назад вернулся из Душанбе с высокой температурой и два дня лечился в больнице Караболо города Турсунзаде, где и скончался», - пишет канал.
По официальным данным, на сегодняшний день в Таджикистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. По некоторым данным, в стране только в апреле от пневмонии скончались более 50 человек.