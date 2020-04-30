ВОЗ попросила Россию помочь в проведении экспертизы по коронавирусу в Таджикистане и Туркменистане

CentralAsia (TM) - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане. Об этом 29 апреля сообщает РЕН ТВ.



Разговор состоялся 29 апреля с помощью видеоконференцсвязи.

Клюге попросил Попову привлечь российских специалистов для участия в работе экспертной миссии в Таджикистане и Туркменистане.

«Это единственные страны, где не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID», — сказал представитель ВОЗ. Он добавил, что в этих странах отмечен рост атипичной пневмонии. По словам Клюге, важна помощь России как с технической стороны для проведения экспертизы, так и с политической, поскольку эти страны внимательно прислушиваются к Москве.

Главы МИД Таджикистана и Туркменистана, приветствуют работу ВОЗ, подчеркнул Клюге. Он попросил российскую сторону передать лидерам стран просьбу внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 и поблагодарил российских коллег за информацию о разработке вакцин против коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнул, что важна помощь России как с технической стороны для проведения экспертизы, так и с политической, поскольку эти страны внимательно прислушиваются к Москве.

"Меня очень беспокоит существующая ситуация, особенно в связи с тем, что в Таджикистане растут показатели смертности от атипичной пневмонии", - сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель Всемирной организации здравоохранения попросил российскую сторону передать лидерам Таджикистана и Туркменистана просьбу отнестись внимательно к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила поддержку Всемирной организации здравоохранения. Она поблагодарила Ханса Клюге за приглашение российских экспертов в Туркменистан и Таджикистан, а также за привлечение специалистов РФ к работе в Китае. По ее словам, российские эксперты, которые боролись с коронавирусом в Китае, поедут и в Таджикистан, и в Туркменистан.

Ранее сообщалось, что в Таджикистан и Туркменистан будут направлены группы специалистов ВОЗ. Эксперты приедут в эти страны на несколько дней, посетят города, медицинские учреждения и важные объекты страны. По итогам визита специалисты вынесут вердикт относительно эпидемиологической ситуации в стране и дадут рекомендации по улучшению мер по защите от распространения коронавируса.

По данным Министерств здравоохранения Таджикистана и Туркменистана, в республиках до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19.