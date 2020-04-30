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  30 апреля 2020
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В вузах трёх городов Узбекистана откроются юридические факультеты

CentralAsia (UZ) -  В Самаркандском, Наманганском и Термезском государственных университетах создаются юридические факультеты. Об этом сообщается в указе президента, принятом накануне, 29 апреля.

В соответствии с документом, Ташкентский государственный юридический университет определен базовым высшим образовательным и научно-методическим учреждением по подготовке, переподготовке юридических кадров по специальности «юриспруденция».

Также, в Самаркандском, Наманганском и Термезском государственных университетах создаются юридические факультеты с осуществлением приема по направлению «юриспруденция» по квотам, включая дополнительный прием по дифференцированному платному контракту.

Согласно Указу, образуется Институт государства и права Академии наук, осуществляющий фундаментальные и прикладные исследования в области государства, права и политико-правовой мысли.

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