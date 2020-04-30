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  30 апреля 2020
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В Узбекистане водитель легковушки уснул за рулем. Два человека погибли

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в результате ДТП 25-летний водитель и 13-летний подросток скончались, сообщает Следственный департамент при МВД. 29 апреля примерно в 18:00 часов водитель автомобиля марки “Matiz” 25-летний Б.Э. управляя автомобилем по 967 километру автомобильной дороги М-39 “Ташкент-Термез”, уснул за рулём и потерял управление над автомобилем. В результате автомобиль выехал на правый край дороги где перевернулся.

В результате ДТП Б.Э. и пассажир автомобиля 13-летний З.Э. скончались на месте события.

Другие пассажиры автомобиля 35-летняя М.М., 14-летний У.Э., 12-летний А.Э. и 6-летняя С.Э. с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело.

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