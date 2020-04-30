Из-за пандемии 2 миллиарда человек могут лишиться средств к существованию, - МОТ

CentralAsia (CA) - Международная организация труда (МОТ) оценила последствия пандемии коронавируса и пришла к выводу, что около половины трудоспособного населения планеты рискует лишиться средств к существованию, передает euronews.

Ожидается, что второй квартал 2020 года окажется еще более разрушительным для занятости, чем первый.

«Мы точно знаем, что во втором квартале этого года суммарные человеко-часы сократятся на 10,5%. Это эквивалентно исчезновению в мировом масштабе 305 млн рабочих мест с полной занятостью», – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Тяжелее всего карантинные меры скажутся на 2 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономике. Они не защищены контрактными обязательствами со стороны работодателя, в то время как в условиях социального дистанцирования самостоятельно зарабатывать на хлеб они практически не могут.

«По нашим подсчётам, средние доходы в неформальном секторе экономики упадут на 60%. И мы говорим о людях, которые и без того мало зарабатывают. Самым незащищенным группам населения для выживания нужна международная солидарность», - говорит Гай Райдер,

Также по подсчёту Международной организации труда, на грани банкротства из-за пандемии оказались около 436 млн предприятий по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в обрабатывающей промышленности, у оптовиков и у компаний, предоставляющих услуги для офисов.