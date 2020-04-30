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  30 апреля 2020
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В Нур-Султане 46-летний спортсмен жестоко избил 4-летнюю дочку возлюбленной (фото)
Кадр из видео
Кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане мужчина жестоко избил четырехлетнюю девочку за непослушание, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Первый канал Евразия».

Инцидент произошел больше недели назад. В тот день мама девочки Виктория вернулась домой и увидела избитую до полусмерти дочь. Оказалось, что ребенка избил 46-летний спортсмен, с которым она встречалась примерно полгода. Раньше мужчина уверял, что хочет серьезных отношений, настоял на том, чтобы девушка познакомила его с малышкой.

Теперь же в свою защиту он заявил, что девочка упала.

«Она не упала. Потом ребенок сам рассказал, как он ее бил палкой, руками и все такое. Это просто ужас. Я просто не смогла поверить. Плюс при этом полиция еще начала меня обвинять, что я это сделала», - рассказывает Виктория.

Позже избитая малышка рассказала, что мужчина тайно ставил ее в угол. Сама же Виктория призналась, что боялась давать интервью: ухажер угрожал ей, требовал отдать ребенка в детский дом. После отказа сказал, что у него есть связи, благодаря которым женщину могут посадить в тюрьму.

Подозреваемого задержали.

«Это житель Нур-Султана 1974 года рождения. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Материалы по данному факту будут направлены в суд для принятия решения», - рассказал начальник управления ДП столицы Госман Жакин.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы. Девушка в произошедшем винит себя, но хочет сделать все, чтобы обидчик ответил за жестокое избиение ребенка. Кроме того, Виктория хочет, чтобы ее историю услышали и не повторяли ошибок другие женщины, особенно матери-одиночки.

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