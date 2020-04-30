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  30 апреля 2020
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МИД и Минсельхозяйства Монголии подписали план действий по поддержке внешней торговли

CentralAsia (MNG) -  Главы департаментов и отделов Министерства иностранных дел и Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности во главе с соответствующими министрами Д.Цогтбаатар и Ч.Улаан встретились чтобы обсудить пути улучшения координации между двумя ведомствами.

Стороны провели обстоятельные дискуссии о путях преодоления экономических трудностей, вызванных пандемией Covid-19, и особенно о проблемах, стоящих перед международной торговлей и сохранением объема экспорта, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также о мерах, которые могут быть приняты для достижения этих целей.

Министр иностранных дел Д. Цогтбаатар и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан подписали план действий по поддержке экспорта и импорта в период пандемии Covid-19 и согласились направлять усилия министерских департаментов и подразделений и дипломатических представительств за рубежом на достижение целей планов действий.

Министры также подчеркнули важность поддержки деловых людей и торговцев и углубления партнерских отношений с бизнес-структурами перед лицом экономических трудностей и приказали руководителям департаментов и отделов двух министерств проводить встречи с бизнесменами и регулярно обмениваться информацией с ними в режиме онлайн.

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