В Казахстане от коронавируса выздоровели 829 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны 10 пациентов с коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.
Общее количество выздоровевших в Казахстане достигло 829 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Нур-Султан – 229;
- Кызылординской области- 118;
- в Алматы – 105;
- Акмолинской области – 64;
- Атырауской области - 64;
- Карагандинской области – 57;
- Жамбылской области -43;
- Туркестанской области – 38;
- Шымкенте - 32;
- Северо-Казахстанской области – 25;
- Актюбинской области – 10;
- Алматинской области - 12;
- Западно-Казахстанской области – 9;
- Мангистауской области – 8;
- Восточно-Казахстанской области - 7;
- Павлодарской области - 5;
- Костанайской области - 3.
Коронавирус в Казахстане
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