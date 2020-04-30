[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса выздоровели 829 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны 10 пациентов с коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество выздоровевших в Казахстане достигло 829 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Нур-Султан – 229;

- Кызылординской области- 118;

- в Алматы – 105;

- Акмолинской области – 64;

- Атырауской области - 64;

- Карагандинской области – 57;

- Жамбылской области -43;

- Туркестанской области – 38;

- Шымкенте - 32;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Актюбинской области – 10;

- Алматинской области - 12;

- Западно-Казахстанской области – 9;

- Мангистауской области – 8;

- Восточно-Казахстанской области - 7;

- Павлодарской области - 5;

- Костанайской области - 3.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Секретная группа американских ученых и миллиардеров заявила, что у них есть ответ на пандемию коронавируса
  • ВОЗ и Оксфордский университет проводят два крупнейших испытания лекарств от коронавируса
  • За сутки в Китае выявили 22 новых зараженных коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com