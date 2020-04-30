Спикеру парламента Монголии предоставлено постановление об электронном переходе

CentralAsia (MNG) - Законодатели передали законопроект и постановление об электронном переходе спикеру парламента Монголии Г.Занданшатару.

Законодатели Б. Баттөмөр, М. Оюунчимэг, Ж.Ганбаатар, З.Нарантуяа, Х.Нямбаатар, Б.Чойжилсурэн и Л.Мөнхбаатар представили проект резолюции о мерах по обеспечению финансовой и экономической стабильности, предотвращению рисков и выполнение электронного перехода в связи с пандемией COVID-19 спикеру парламента Г. Занданшатару.

Глава секретариата Кабинета министров Л. Оюун-Эрдэнэ передал проект закона о внесении изменений в Закон о правительстве Монголии. Законопроект был разработан в рамках усилий по приведению законов и правил в соответствие с поправками в Конституции Монголии.

Закон о правительстве Монголии состоит из 38 статей, и в соответствии с поправками к Конституции были внесены поправки в четыре статьи и положения закона, добавлены два раздела и одно положение, а четыре раздела отменены.

В тот же день законодатели Д.Лундээжанцан, Ж.Батзандан, С.Бямбацогт, Х.Нямбаатар, Д.Оюунхорол, Б.Саранчимэг, Я.Санжмятав, Я.Содбаатар и Д.Тогтохсурэн передали пересмотренный закон о парламентской процедуре. В соответствии с поправками к Конституции Монголии, пересмотр закона был составлен из 14 глав и 126 статей.

В пересмотре изложены порядок организации первой сессии парламента, назначение премьер-министра, презентация премьер-министра о назначении членов кабинета и принятие присяги членами правительства.