ВОЗ: Коронавирус — это монстр, он атакует всю нашу систему

CentralAsia (CA) - Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. Материал перевело ИноСми.

Гуэрра не скрывает своих опасений по поводу пандемии. Коронавирус опасен, он подобен монстру, повадки которого мы пока до конца не изучили, считает он, отвечая на вопросы издания.

Сorriere della Sera: Раньери Гуэрра, что значит сосуществовать с этим вирусом?

Раньери Гуэрра: Значит искать способ постепенной адаптации к новому микроорганизму в надежде, что со временем он станет менее агрессивным. К сожалению, это очень неудобный гость, и он не уступит.

- Какие существуют неизвестные?

— Коронавирус очень стабилен в своей структуре, а следовательно, не склонен к изменениям. Он агрессивен, распространяется с невероятной скоростью и сталкивается с огромным диапазоном населения, восприимчивого к заражению. Мы не знаем, какой ущерб он нанес на данный момент, и поэтому будет проведено исследование с быстрым серологическим тестированием, которое предоставит новые элементы для оценки. Результаты будут в конце мая. На основании китайского опыта мы знаем, что в 80-85% случаев коронавируса протекал бессимптомно. В Италии у нас нет таких цифр. До сих пор подсчеты велись исключительно на основе сделанных тестов.

- Чем он так страшен?

— Мы только сейчас начинаем понимать, как он действует. Мы прошли путь от гипотезы о тяжело протекающем гриппе к совершенно иной действительности. Вирус атакует всю систему целиком, а не только легкие, добирается до сосудистого эндотелия, что служит причиной серьезных неврологических патологий, и атакует он избирательно в зависимости от возраста и пола. Мы не имеем понятия, какие еще последствия он может повлечь за собой и узнаём об этом день за днем. Это монстр.

- Если вы так многого не знаете, как же можно прогнозировать его развитие, используя математические модели?

- Это уникальный инструмент. Знания появляются постепенно, модели совершенствуются, и теперь, после первоначальных расхождений, постепенно появляется единогласие всех международных исследований, действующих, однако, на основе произвольного знаменателя. Подлинный знаменатель станет результатом серологического исследования, которое даст этим моделям привязку к действительности. Нам станет известен подлинный уровень летальности и почему в Ломбардии он настолько высок.

- В Ломбардии что-то осталось незамеченным?

— Во-первых: Ломбардия — жертва, а не вредитель, давайте перестанем подвергать ее нападкам, она нуждается во всяческой помощи и поддержке. Во-вторых: вероятно, недостает намного более точного исследования генетики этого вируса. Сейчас у нас есть возможность воссоздать путем секвенирования его филогенетическое древо, то есть путь его попадания в Италию, кто был его носителем, как он распространился. Важно понять сроки. Я надеюсь, что, когда мы протестируем 150 тыс. человек, то сможем проследить его передвижения.

- Германия и Франция после первоначального соблазна выхода из карантина пошли на попятную.

— Было бы важно добиться хоть минимальной слаженности в ЕС, выйти из карантина, когда вирус обладает столь обширным распространением, означало бы подвергнуть риску другие страны, потому что, сколько ни закрывай, сохраняется трансграничное передвижение, которое остановить невозможно. Эпидемия в Германии немедленно вернулась в более активное русло, что было неизбежно. В Италии у нас наметилась хорошая тенденция, но не следует предпринимать рискованных шагов.

- Франция приостановила матчи премьер-лиги. А у нас министр Спадафора дает повод для надежды.

— Это все маневры, но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы снять ограничения с чемпионата, возможно, достаточно будет обезопасить спортсменов с помощью протокола, но перед этим мы посмотрим, как будет развиваться эпидемия в следующем месяце. Инкубационный период от момента введения карантина до 18 мая позволит понять нам, спровоцирует ли первое возобновление деятельности новый взлет заболеваемости. Я понимаю нетерпеливое стремление вернуться к обычной жизни. Но еще нельзя. Есть третий лишний.