Кыргызстан отправил в Ферганскую область Узбекистана продуктовую гумпомощь

CentralAsia (UZ) - Накануне, 29 апреля Баткенская область Кыргызстана отправила в помощь населению Ферганской области Узбекистана рис, яблоки и картофель. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Ранее в результате переговоров полпреда в Баткенской области КР Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева в Баткенскую область из Узбекистана была доставлена помощь в виде защитных костюмов, дезинфицирующих средств и муки.

