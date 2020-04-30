[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кыргызстан отправил в Ферганскую область Узбекистана продуктовую гумпомощь

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 29 апреля Баткенская область Кыргызстана отправила в помощь населению Ферганской области Узбекистана рис, яблоки и картофель. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Ранее в результате переговоров полпреда в Баткенской области КР Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева в Баткенскую область из Узбекистана была доставлена помощь в виде защитных костюмов, дезинфицирующих средств и муки.

print
  • Китай из-за пандемии коронавируса отменил проведение Азиатского форума в 2020 году
  • Из-за пандемии 2 миллиарда человек могут лишиться средств к существованию, - МОТ
  • Всемирный банк окажет помощь Монголии в улучшении эффективности и качества теплоснабжения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com