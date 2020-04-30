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  30 апреля 2020
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За нарушение карантина в Узбекистане выписали штрафы на $4,5 млн, собрали $1,5 млн

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане выписали штрафы на 45,8 млрд сумов (более 4,5 млн. долларов США) за нарушение правил карантина. Из них более $1,5 млн уже собрали в казну. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков.

«С начала карантина по 27 апреля года сотрудниками Госинспекции, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии составлено 71 028 протоколов о нарушении санитарных правил и гигиенических норм лицами, не носившими маски и нарушившими режим карантина и выписаны штрафы на сумму 45,8 млрд сумов, из них поступило 14 млрд сумов», – отметил Атабеков.

По данным главы санэпиднадзора, 50% от поступивших средств перечислены в государственный бюджет, оставшиеся 50% Министерству внутренних дел Узбекистана.

В Узбекистане карантин, который был установлен первоначально до 20 апреля, позднее был продлен до 10 мая.

Накануне глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о поэтапном ослаблении карантинных мер в стране.

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