Россия перешагнула порог в 100 тысяч зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано рекордное количество — 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые 7099 случаев выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2829 (39,9%). На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1333 человека.

