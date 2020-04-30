В Казахстане зарегистрировано сразу 68 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:20 в Казахстане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 68 новых случаев в городе Алматы зарегистрировано 44 случая, Алматинской области - 13, городе Нур-Султан - 4, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 2, городе Шымкент - 2.



На сегодняшний день в стране подтверждены 3273 случая регистрации коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- в городе Алматы – 988;

- Нур-Султан – 631;

- Кызылординской области – 198;

- Шымкент – 192;

- Карагандинской области – 149;

- Западно-Казахстанской области – 146;

- Алматинской области – 135;

- Атырауской области – 135;

- Павлодарской области – 128;

- Туркестанской области – 124;

- Жамбылской области – 119;

- Акмолинской области – 99;

- Актюбинской области – 82;

- Костанайской области – 49;

- Мангистауской области – 48;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 20.

Коронавирус в Казахстане

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