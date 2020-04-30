В Казахстане зарегистрировано сразу 68 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:20 в Казахстане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 68 новых случаев в городе Алматы зарегистрировано 44 случая, Алматинской области - 13, городе Нур-Султан - 4, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 2, городе Шымкент - 2.
На сегодняшний день в стране подтверждены 3273 случая регистрации коронавируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- в городе Алматы – 988;
- Нур-Султан – 631;
- Кызылординской области – 198;
- Шымкент – 192;
- Карагандинской области – 149;
- Западно-Казахстанской области – 146;
- Алматинской области – 135;
- Атырауской области – 135;
- Павлодарской области – 128;
- Туркестанской области – 124;
- Жамбылской области – 119;
- Акмолинской области – 99;
- Актюбинской области – 82;
- Костанайской области – 49;
- Мангистауской области – 48;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 20.