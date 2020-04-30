В Узбекистане ожидается масштабная амнистия, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с Рамаданом может помиловать группу осужденных. Ожидается, что на этот раз под амнистию попадёт большее количество осуждённых, чем ранее, сообщили местные СМИ, ссылаясь на свои источники.

СМИ не уточняют о том, когда именно будет объявлена амнистия или число заключенных, подлежащих помилованию.

В текущем году, 6 марта, президент Узбекистана подписал указ о помиловании 83 женщин в связи с Женским днём.

В прошлом году глава государства помиловал 575 заключенных по случаю Ид аль-Фитр. 361 осужденный были освобождены из тюрем, сроки 214 осужденных были сокращены.