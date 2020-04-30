По какой причине можно повторно заболеть коронавирусом?

CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их выздоровления, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.

Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи повторного выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.