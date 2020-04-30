Как Новой Зеландии удалось ликвидировать коронавирус за несколько недель карантина?

Фото: flickr.com, Kathrin & Stefan Marks

CentralAsia (CA) - Новой Зеландии удалось эффективно справиться с коронавирусом благодаря комплексу мер, с которыми другие страны опоздали, пишет CNN.



Сегодня 400 тыс. новозеландцев вернулись на работу, и в стране выздоровело 82% заболевших. Страна избавилась от эпидемии за несколько недель, говорится в статье, перевод которой сделало ИноСми.



За несколько недель карантина Новая Зеландия достигла своей амбициозной цели и избавилась от коронавируса.



Но до ликования еще далеко.



За последние несколько дней число новых случаев не превышает десяти. А в понедельник по всей стране зарегистрирован один единственный заболевший.



«Это вселяет в нас уверенность, что цели по ликвидации коронавируса мы достигли. Это не значит полный ноль, но теперь мы хотя бы знаем, откуда берутся новые случаи», - заявил в понедельник генеральный директор департамента здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд, добавив, что с 1 апреля случай с неустановленным источником заражения был всего один.



Понедельник стал последним днем строгого пятинедельного карантина четвертого уровня, который премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала «строжайшими ограничениями в современной истории страны».



По словам Ардерн, во вторник режим смягчился: 400 тыс. новозеландцев вернулись на работу, и экономика страны заработала на 75%. Карантин третьего уровня позволяет проводить небольшие похороны и покупать еду на вынос.



По данным Университета Джона Хопкинса, всего в Новой Зеландии зарегистрировано 1472 подтвержденных и вероятных случаев коронавируса и 19 смертей. Как заявило во вторник министерство здравоохранения, 1 214 человек выздоровело — и это 82% от всех заболевших.



Многие радуются успехам Новой Зеландии, но Ардерн призывает не терять бдительности.



«Из этого леса мы пока не выбрались» — заявила она на пресс-конференции. «Третий уровень — это своего рода послеоперационный покой, и сейчас нам предстоит оценить, сработали ли те невероятные меры, которые приняли новозеландцы».



Однако по части успехов Новой Зеландии есть, чем похвастаться. Сказывается фора по времени: нулевой пациент в стране обнаружился лишь 28 февраля — на месяц позже, чем в США.



Новая Зеландия расположена на относительном удалении, и транзитных рейсов через нее проходит сравнительно немного. Кроме того, это унитарное государство, где нет штатов, как в США или соседней Австралии.



И все же реальный ключ к новозеландскому успеху — это подход: быстрая реакция, обширное тестирование и упор на настоящую науку. Другим странам есть чему поучиться.



Быстрая реакция



Как и во многих других странах, новозеландские модели предсказывали тяжелые последствия, если не предпринимать вообще никаких шагов. Но в отличие от других новозеландские власти отреагировали без промедления.



14 марта Ардерн объявила двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. На тот момент это была одна из самых жестких мер в мире, хотя случаев в стране было выявлено всего шесть.



Когда 19 марта Ардерн запретила въезд в страну иностранцам, их было 28.



А когда 23 марта Ардерн объявила режим изоляции, больных было всего 102 — и ни единого смертельного исхода.



«Избежать наихудшего сценария помогли решительные и своевременные меры», — заявила Ардерн.



Для этого у Новой Зеландии был свой резон. Как объяснила Ардерн на пресс-конференции 14 марта, Новая Зеландия — исходная точка для множества маршрутов на острова Тихого океана, поэтому страна несет ответственность за и безопасность соседей тоже. Но решительные меры стали благом и для самих новозеландцев.



«По сравнению с другими странами у нас не так-то много коек интенсивной терапии. Вот почему Ардерн действовала так быстро», - объяснила в микробиолог Оклендского университета Сьюзи Уайлз.



Но при всей быстроте реакции отменять введенные меры Новая Зеландия не торопится. Хотя заболеваемость в стране снижается, Ардерн распорядилась продлить строжайший карантин четвертого уровня еще на пять дней.



Многие новозеландцы ограничения поддерживают. В опросе исследовательской компании «Колмар Брантон» на прошлой неделе 87% новозеландцев отклик правительства одобрили.



Обширное тестирование



Во вторник Ардерн заявила, что Новая Зеландия расширила масштабы тестирования до 8 000 проб в день.



На сегодняшний день в Новой Зеландии взято 126 066 проб. Для сравнения, Великобритания, чье население примерно в 13 раз больше, провела всего 719 910.



Реальный признак, что тестирование в Новой Зеландии работает — доля положительных проб.



Как недавно заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан, показательным критерием считается минимум 10 отрицательных проб на каждую положительную. То есть если тестирование дает положительных проб 9% и меньше, страна все делает правильно.



Доля положительных случаев в Новой Зеландии составляет порядка 1% — а значит, скрытую передачу в крупных масштабах можно исключить.



В понедельник Ардерн отметила, что в других странах каждый больной заражает порядка 2,5 человек. В Новой Зеландии же этот показатель удалось свести к 0,4.



Упор на настоящую науку



По мнению профессора эпидемиологии Университета Отаго Майкла Бейкера, реальный урок Новой Зеландии — это сочетание качественной науки и лидерских качеств.



Во время карантина Ардерн устраивала регулярные пресс-конференции вместе с Блумфилдом и нередко переадресовывала ему вопросы журналистов.



Хотя Блумфилд чиновник, по образованию он — санитарный врач. По данным новозеландского министерства здравоохранения, его специализация — профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями.



«В Новой Зеландии мы наблюдаем прекрасное сочетание качественной науки и блестящего лидерства — мне кажется, это очень успешный тандем. Прискорбно, что страны с превосходными научными ресурсами — то есть США, Великобритания и многие европейские страны — добились гораздо меньшего, чем Новая Зеландия, хотя ее возможности гораздо скромнее», - сказал Бейкер.



Будущее



Хотя Новую Зеландию уже приводят как пример успешной стратегии против коронавируса, до возвращения к нормальной жизни еще далеко.



Несмотря на ранний успех Новой Зеландии, режим изоляции продолжается, и большинству людей рекомендовано оставаться дома в своих «пузырях» — с родными и близкими.



«Третий уровень — это еще не возвращение к довирусной жизни. Этот день обязательно наступит, но до него еще далеко», - сказала Ардерн в понедельник.



Ардерн отметила, что борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжаться до тех пор, пока не появится вакцина. И, как и в других странах, Новой Зеландии предстоят экономические трудности.



Особенно тяжело пострадал туризм — одна из ключевых отраслей новозеландской экономики. Иностранным гражданам въезд в страну по-прежнему запрещен, и любой новозеландец по прибытии обязан отбыть двухнедельный карантин. Обсуждается открытие границ между Новой Зеландией и Австралией, но никаких официальных заявлений пока не поступало.



Даже при благоприятном исходе казначейство Новой Зеландии предсказывает, что безработица грозит достигнуть 13%.