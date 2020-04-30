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  30 апреля 2020
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МИД Узбекистана не располагает информацией о чартерных рейсах для вывоза узбекистанцев

CentralAsia (UZ) -  В настоящее время МИД Узбекистана не располагает информацией о графике чартерных рейсов для возвращения граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. Об этом сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз (АИМК).

Как отмечается в сообщении, решение об организации чартерных рейсов принимается Специальной республиканской комиссией по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан.

Информация о чартерных рейсах и их направлениях будет распространена в интернет-ресурсах после принятия соответствующего решения Специальной республиканской комиссии.

Находящимся за рубежом и намеревающихся вернуться на родину согражданам чартерными рейсами, рекомендуется обратиться в посольство и консульские учреждения Узбекистана в этих странах.

После определения Специальной республиканской комиссией даты и направления чартерных рейсов, посольство уведомит сограждан о принятом решении, - отмечается в сообщении АИМК.

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