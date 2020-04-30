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  30 апреля 2020
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Восемь пациентов с коронавирусом в Ташкенте находятся в тяжёлом состоянии

CentralAsia (UZ) -  Восемь из 249 пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в Ташкенте, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 30 апреля сообщил начальник Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору, главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

“По сведениям Научно-исследовательского института вирусологии, у 13 больных из 71 наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 2 человек оценивается как тяжелое, одного – критическое. Из 79 больных, проходящих лечение в Научно-исследовательском институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, состояние 2 больных оценивается как тяжелое. Из лечащихся в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии 89 больных у 27 наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 3 человек оценивается как тяжелое", - сообщил Атабеков.

По состоянию на 10:00 часов 30 апреля число людей, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, составляло 2017. Девять пациентов умерли и 1096 человек выздоровели.

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