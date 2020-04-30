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  30 апреля 2020
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В России уничтожены трое боевиков, готовившие теракт. Фото
Фото: Пресс-служба НАК/ТАСС
Фото: Пресс-служба НАК/ТАСС

CentralAsia (CA) -  В ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге уничтожили трое боевиков, готовивших теракт. Об этом сообщает ТАСС ссо ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция. В ходе операции нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», - сообщили в НАК.

На месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, добавили в комитете, говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба НАК/ТАСС

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