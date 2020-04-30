Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

CentralAsia (CA) - Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса, США должны понять, что их враг вирус, а не Китай, заявил 30 апреля официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает различные варианты последствий, которые могут быть для Китая из-за вируса.



«Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус – общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не «сообщником» вируса. Отдельные лица в США должны четко знать, что их враг – вирус, а не Китай», - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова Трампа.



Он добавил, что перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения международное сообщество должно объединиться, а США должны понимать, что в условиях эпидемии все должны сообща преодолевать проблему.



Дональд Трамп ранее уже заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.



Ранее МИД Китая заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.