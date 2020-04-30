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  30 апреля 2020
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

CentralAsia (CA) -  На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Focus.ua.

Как сообщили в полиции, силовики обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В пакете у нее находилась отрезанная женская голова. Задержанная отказалась объяснить происходящее.

Утром 30 апреля в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он проживал в доме с 38-летней сестрой и 11-летней племянницей. Утром в четверг он обнаружил обезглавленное тело девочки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Соседи женщины утверждают, что она вела себя адекватно, работала. Семья жила бедно, но девочка была ухоженной и посещала школу.

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