На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

CentralAsia (CA) - На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Focus.ua.

Как сообщили в полиции, силовики обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В пакете у нее находилась отрезанная женская голова. Задержанная отказалась объяснить происходящее.

Утром 30 апреля в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он проживал в доме с 38-летней сестрой и 11-летней племянницей. Утром в четверг он обнаружил обезглавленное тело девочки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Соседи женщины утверждают, что она вела себя адекватно, работала. Семья жила бедно, но девочка была ухоженной и посещала школу.