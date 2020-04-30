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  30 апреля 2020
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Гражданин Узбекистана задержан за нападение на пенсионерку и ее внука в Воронеже
Иллюстративное фоо
Иллюстративное фоо

CentralAsia (UZ) -  24-летний гражданин Узбекистана пойдет в Воронеже под суд за разбойное нападение на пенсионерку и ее внука, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Следствие установило, что молодой человек в 2017 году договорился с приятелем, с которым ранее проводили строительные работы в доме 64-летней женщины, о преступлении.

Нападавшие разбили окна частного дома, проникли в жилище и избили пожилую хозяйку и ее 13-летнего внука. При этом злоумышленники требовали от пенсионерки ценности и деньги. Потерпевшая подчинилась, общий ущерб составил 146 тыс рублей (около 2 тыс. долларов США).

Ранее был арестован и осужден на девять лет лишь один из преступников. Второму же долго удавалось скрываться от следствия. Лишь в январе 2020 года его задержали. Дальнейшую судьбу 24-летнего парня решит суд.

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