В Таджикистане официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом
- Таджикистан, общество
- 17:06, 30 апреля 2020
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CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения Таджикистана официально признало факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане», - сообщили в минздраве.
По данным агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять - в Согдийской области на севере страны.