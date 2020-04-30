Десятки разлагающихся трупов найдены в грузовиках в Нью-Йорке
- Азия и мир, общество
- 17:21, 30 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В штате Нью-Йорк в грузовиках обнаружены десятки разлагающихся трупов, сообщает The New York Times.
По словам сотрудника правоохранительных органов, жители жаловались на неприятный запах, исходящий из грузовиков.
Грузовики были припаркованы возле похоронного бюро в Бруклине, они использовались для хранения тел, так как морозильные камеры морга не работали.
Когда прибыла полиция обнаружила десятки разлагающихся трупов. Остается неясным, могли ли быть умершие заражены коронавирусом.
В последнее время из-за коронавируса система здравоохранения Нью-Йорка испытывает чрезвычайную напряженность. Смертность от коронавируса растет, а морги не справляются с поступившими телами.