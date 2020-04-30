Десятки разлагающихся трупов найдены в грузовиках в Нью-Йорке

CentralAsia (CA) - В штате Нью-Йорк в грузовиках обнаружены десятки разлагающихся трупов, сообщает The New York Times.

По словам сотрудника правоохранительных органов, жители жаловались на неприятный запах, исходящий из грузовиков.

Грузовики были припаркованы возле похоронного бюро в Бруклине, они использовались для хранения тел, так как морозильные камеры морга не работали.



Когда прибыла полиция обнаружила десятки разлагающихся трупов. Остается неясным, могли ли быть умершие заражены коронавирусом.

В последнее время из-за коронавируса система здравоохранения Нью-Йорка испытывает чрезвычайную напряженность. Смертность от коронавируса растет, а морги не справляются с поступившими телами.





