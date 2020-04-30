Владимир Зеленский год на посту президента Украины. Чем он запомнился? Видео

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Сегодня ровно год как Владимир Зеленский стал президентом Украины. 30 апреля 2019 года Зеленский официально стал победителем президентских выборов, набрав 73% голосов. Русская служба ВВС опубликовала видео о самых запоминающихся моментах этого года.

Свое президентство Зеленский начал с исторической победы его партии на парламентских выборах в Верховной Раде. Затем впервые за 3 года собрались на встречу лидеры «нормандской четверки».