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  30 апреля 2020
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Владимир Зеленский год на посту президента Украины. Чем он запомнился? Видео
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Сегодня ровно год как Владимир Зеленский стал президентом Украины. 30 апреля 2019 года Зеленский официально стал победителем президентских выборов, набрав 73% голосов. Русская служба ВВС опубликовала видео о самых запоминающихся моментах этого года.

Свое президентство Зеленский начал с исторической победы его партии на парламентских выборах в Верховной Раде. Затем впервые за 3 года собрались на встречу лидеры «нормандской четверки».

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