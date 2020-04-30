На трассах Туркменистана стали выборочно проверять температуру водителей

CentralAsia (TM) - На пунктах контроля междугородних автотрасс Туркменистана температуру водителей и пассажиров стали проверять не так тщательно, как ранее.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», месяц назад, в качестве одной из защитных мер от распространения эпидемии коронавируса на въезде в Ашхабад полицейские и люди в гражданской одежде проверяли температуру у всех водителей, направляющихся в столицу. Пассажиров, в том числе междугородних автобусов, проверяли лишь визуально. Это приводило к пробкам, а люди жаловались, что такие проверки делаются «для галочки» и все равно не помогут сдержать эпидемию, если она возникнет.

Сейчас, по информации журналистов издания, проверки проводятся реже. Например, на трассе Мары-Ашхабад автомобили останавливают выборочно. В тех, что останавливают, как и прежде, могут бесконтактно измерить температуру только у водителя или вовсе ограничиться вопросом, есть ли в автомобиле больные.

По словам одних водителей, власти страны поняли, что пробки создают негативную картину. Другие рассказывают, что полицейские просто устали проверять весь автотранспорт.

Ранее сообщалось, что с 22 марта у всех въезжающих в Ашхабад начали проверять температуру. С 24 марта медицинские посты, где у людей измеряют температуру, появились на железнодорожных вокзалах в Мары, Йолетене и Гарыб-ата.