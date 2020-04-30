ОБСЕ безвозмездно передала маски и антисептики Главному управлению внутренних дел Ташкента

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 апреля, Координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе посол Джон МакГрегор передал ГУВД Ташкента гуманитарную помощь.

Как сообщили в ГУВД, гумпомощь включет в себя медицинские маски, очки, перчатки и антисептик с высоким содержанием спирта. Данная помощь оказывается Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане в целях оказания содействия усилиям правительства Узбекистана в предотвращении проникновения и распространения инфекции коронавируса.

Джон МакГрегор отметил, что «…сотрудники органов внутренних дел находятся на передовой линии в борьбе с пандемией коронавируса, сохраняя общественную безопасность. Предоставляя средства индивидуальной защиты сотрудникам органов внутренних дел, мы защищаем население и предотвращаем распространение коронавируса».

Как подчеркивалось Координатором проектов ОБСЕ, данная гуманитарная помощь является частью пакета помощи КП ОБСЕ в Узбекистане в борьбе с транснациональными угрозами, представленными COVID-19.