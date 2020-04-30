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  30 апреля 2020
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К вечеру в Казахстане выявлено сразу 83 новых случая коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:30 в Казахстане зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравооханения.

Из 83 случаев в городе Алматы зарегистрировано 40, Актюбинской области - 27, городе Нур-Султан - 8, Жамбылской области - 4, Алматинской области - 3,
Павлодарской области - 1,

На сегодняшний день в стране подтверждены 3356 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 1028;

- Нур-Султане – 639;

- Кызылординской области – 198;

- городе Шымкент – 192;

- Карагандинской области – 149;

- Западно-Казахстанской области – 146;

- Алматинской области – 138;

- Атырауской области – 135;

- Павлодарской области – 129;

- Туркестанской области – 124;

- Жамбылской области – 123;

- Актюбинской области – 109;

- Акмолинской области – 99;

- Костанайской области – 49;

- Мангистауской области – 48;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 20;

Коронавирус в Казахстане
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