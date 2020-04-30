К вечеру в Казахстане выявлено сразу 83 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:30 в Казахстане зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравооханения.
Из 83 случаев в городе Алматы зарегистрировано 40, Актюбинской области - 27, городе Нур-Султан - 8, Жамбылской области - 4, Алматинской области - 3,
Павлодарской области - 1,
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На сегодняшний день в стране подтверждены 3356 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 1028;
- Нур-Султане – 639;
- Кызылординской области – 198;
- городе Шымкент – 192;
- Карагандинской области – 149;
- Западно-Казахстанской области – 146;
- Алматинской области – 138;
- Атырауской области – 135;
- Павлодарской области – 129;
- Туркестанской области – 124;
- Жамбылской области – 123;
- Актюбинской области – 109;
- Акмолинской области – 99;
- Костанайской области – 49;
- Мангистауской области – 48;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 20;