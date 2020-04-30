[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от коронавируса вылечились 1126 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане до настоящего времени от коронавирусной инфекции излечились 1126 человек, сообщил Минздрав.

Сегодня, 30 апреля, в Андижанской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели еще 18 пациентов. Их проводили на реабилитацию.

Среди выздоровевших 5 мужчин и 13 женщин, все они из Андижанской области. Они заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что среди вылеченных пациентов есть 84-летняя женщина и 2-летний мальчик. Результаты последних исследований после эффективных процедур лечения показали, что все они полностью выздоровели.

До настоящего времени в Андижанской области были вылечены 88 пациентов, а теперь их количество достигло 106.

За сегодняшний день вылечены 30 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса
  • Испания объявила план постепенного смягчения карантина
  • В России уничтожены трое боевиков, готовившие теракт. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com