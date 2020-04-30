В Узбекистане от коронавируса вылечились 1126 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане до настоящего времени от коронавирусной инфекции излечились 1126 человек, сообщил Минздрав.

Сегодня, 30 апреля, в Андижанской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели еще 18 пациентов. Их проводили на реабилитацию.

Среди выздоровевших 5 мужчин и 13 женщин, все они из Андижанской области. Они заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что среди вылеченных пациентов есть 84-летняя женщина и 2-летний мальчик. Результаты последних исследований после эффективных процедур лечения показали, что все они полностью выздоровели.

До настоящего времени в Андижанской области были вылечены 88 пациентов, а теперь их количество достигло 106.

За сегодняшний день вылечены 30 пациентов.