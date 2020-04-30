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  30 апреля 2020
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Министры транспорта стран Тюркского совета обсудили условия борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  30 апреля состоялось внеочередное совещание министров транспорта стран Тюркского совета в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба МИДа.

В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Стороны обсудили пути обеспечения непрерывности транспортных операций в условиях борьбы с коронавирусом нового типа.

Министры обсудили возможность принятия необходимых мер для облегчения перевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор «Восток-Запад» и устранения негативных последствий глобальной пандемии для экономик стран региона.

Участники онлайн-встречи договорились рассмотреть возможность предоставления взаимных льгот в таких направлениях, как транспортные квоты, транзитные документы, сборы и водительские визы между государствами-членами.

Также обсуждалось снижение сборов на линиях Ro-Rо по Каспийскому морю, предоставление необходимых дополнительных транзитных документов и взаимное снятие платы за проезд.

На заседании принято решение создать целевую группу с участием представителей министерств транспорта и торговли сторон и таможенных управлений с целью эффективно координировать перевозки и логистику, а также быстро находить решения актуальных проблем.

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