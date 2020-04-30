Эмомали Рахмон провел заседание правительства Таджикистана

Фото: пресс-служба президента РТ

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 апреля провел заседание правительства. Об этом сообщает Asia-Plus.

Глава государства дал поручения в связи с коронавирусом, который официально в стране был зарегистрирован 29 апреля и был объявлен сегодня, 30 апреля.



Даны распоряжения всем ответственным структурам по профилактике инфекционных заболеваний, особенно коронавирусу, проведению санитарно-гигиенических мероприятий, дезинфекции улиц и площадей, помещений, в том числе жилых, проведению разъяснительной работы среди населения, соблюдению правил личной гигиены и следованию советам медицинских работников.

Сегодня на экстренном заседании Республиканского штаба по профилактике пандемии коронавируса официально было объявлено, что в стране выявлен коронавирус. Так, на 29 апреля зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса, но о них было объявлено сегодня.