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  30 апреля 2020
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Эмомали Рахмон провел заседание правительства Таджикистана
Фото: пресс-служба президента РТ
Фото: пресс-служба президента РТ

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 апреля провел заседание правительства. Об этом сообщает Asia-Plus.

Глава государства дал поручения в связи с коронавирусом, который официально в стране был зарегистрирован 29 апреля и был объявлен сегодня, 30 апреля.

Даны распоряжения всем ответственным структурам по профилактике инфекционных заболеваний, особенно коронавирусу, проведению санитарно-гигиенических мероприятий, дезинфекции улиц и площадей, помещений, в том числе жилых, проведению разъяснительной работы среди населения, соблюдению правил личной гигиены и следованию советам медицинских работников.

Сегодня на экстренном заседании Республиканского штаба по профилактике пандемии коронавируса официально было объявлено, что в стране выявлен коронавирус. Так, на 29 апреля зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса, но о них было объявлено сегодня.

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