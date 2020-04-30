АБР прогнозирует спад экономики в Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ожидается, что для многих стран региона экономический спад будет хуже, чем во время глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. и падения цен на нефть в 2014–2015 гг, - сообщается в блоге АБР.

Размер и масштабы экономического спада из-за COVID-19 будут беспрецедентными, - считают в АБР.

В блоге приводятся ранние наблюдения об экономическом воздействии кризиса COVID-19 с учетом опыта Центральной и Западной Азии во время глобального финансового кризиса и падения цен на нефть в 2014–2015 годах. "Основываясь на том опыте, мы считаем, что ограниченные денежные и фискальные буферы замедлят восстановление по сравнению с предыдущими кризисами", - отмечают эксперты АБР.

Как и в случае прошлых кризисов, рост в Центральной и Западной Азии может не восстановить докризисных показателей. В 2008–2009 гг., а затем в 2014–2015 гг. Центральная и Западная Азия пострадали от резких внешних потрясений. В то время как экономики быстро оправились от первоначальных потрясений, средний рост в 2010–2013 и 2016–2019 годах оставался ниже докризисных показателей. АБР прогнозирует существенное замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Центральной и Западной Азии в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет слабое восстановление. Более поздние прогнозы других международных финансовых институтов дают еще более мрачный взгляд на ожидаемый экономический спад (Рисунок 1). Эта глобальная пандемия может оставить постоянные шрамы, что приведет к фундаментальным и долгосрочным изменениям в мировой экономике.

Отказ от относительно открытой докризисной системы торговли и инвестиций может быть вредным для роста в Центральной и Западной Азии, - считают в АБР. Для поддержания экономики на плаву и сдерживания пандемии требуются смелые действия. Центральные банки должны обеспечить большую ликвидность для поддержки доступа к кредитам. Своевременное налоговое стимулирование имеет решающее значение для обеспечения оплаты труда врачей и предоставления средств индивидуальной защиты, а также для поддержки бизнеса, сохранения рабочих мест и расширения социальной защиты», — отмечается в сообщении.

Правительствам необходимо будет переориентировать государственные расходы, изыскивать гранты или долговое финансирование и находить новые способы вовлечения частного сектора в усилия по оказанию помощи и восстановлению. Частный сектор должен быть лишен ограничений и иметь возможность расти и в полной мере способствовать оживлению экономики и созданию рабочих мест, считают в банке.

АБР также прогнозирует существенное замедление роста ВВП в Центральной и Западной Азии в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет слабое восстановление. Отказ от относительно открытой докризисной системы торговли и инвестиций может быть вредным для роста в Центральной и Западной Азии.