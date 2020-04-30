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  30 апреля 2020
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, - ТАСС

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», - цитирует издание Мишустина, который сказал об этом во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

По данным ТАСС, Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова», - сказал премьер.

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