Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,4 тыс

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:00 в Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 3402 случая регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 1051;

- Нур-Султане – 645;

- Кызылординской области – 201;

- Шымкенте – 192;

- Карагандинской области – 149;

- Западно-Казахстанской области – 146;

- Алматинской области – 140;

- Атырауской области – 139;

- Жамбылской области – 130;

- Павлодарской области – 129;

- Туркестанской области – 124;

- Актюбинской области – 109;

- Акмолинской области – 99;

- Костанайской области – 50;

- Мангистауской области – 48;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 20.

Коронавирус в Казахстане

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