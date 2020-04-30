Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 3,4 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:00 в Казахстане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 3402 случая регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 1051;
- Нур-Султане – 645;
- Кызылординской области – 201;
- Шымкенте – 192;
- Карагандинской области – 149;
- Западно-Казахстанской области – 146;
- Алматинской области – 140;
- Атырауской области – 139;
- Жамбылской области – 130;
- Павлодарской области – 129;
- Туркестанской области – 124;
- Актюбинской области – 109;
- Акмолинской области – 99;
- Костанайской области – 50;
- Мангистауской области – 48;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 20.