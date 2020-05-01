В Улан-Баторе монгольские выпускники российских вузов передали медицинские маски для Бурятии

CentralAsia (MNG) - В представительстве Россотрудничества в Монголии, РЦНК в Улан-Баторе 30 апреля состоялась передача гуманитарной помощи Республике Бурятия от братской Монголии.

Открывая церемонию передачи благотворительного груза для Республики Бурятия, Советник посольства Российской Федерации в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Амгалан Базархандаев предоставил слово инициаторам акции - президенту Союза монгольских обществ дружбы, герою Монголии, герою Советского Союза, летчику-космонавту Жугдэрдэмидийн Гуррарагче и вице-президенту МАВСУЗ Доржпаламын Цогзолме.

Выступающие отметили, что, следуя пословице «За чашку похлебки благодари день, за коня- целый год» в общей сложности монгольские выпускники советских/российских вузов, а также монгольские учителя русского языка пожертвовали более 5 млн 760 тысяч тугриков в знак благодарности Республике Бурятия за помощь, оказанную в ходе прибытия на родину монгольских студентов из России. Большую лепту внесли выпускники Иркутского государственного медицинского университета, которые внесли значительный вклад и активно поддержали кампанию. На собранные средства было закуплено более 15 тысяч медицинских масок, в том числе от РЦНК в Улан-Баторе. О своём участии в Акции рассказал директор фармацевтического завода Монголии «Нахия Импекс» Г.Тайванбат, родители которого являются выпускниками Иркутских вузов.

В свою очередь, А.Базархандаев от лица российских граждан поблагодарил монгольскую сторону за организацию благотворительной акции и заверил в своевременной доставке груза в Республику Бурятия, - сообщает Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе.

В церемонии передачи благотворительного груза для Республики Бурятия также приняли участие: ст. референт Администрации Великого Государственного Хурала Монголии, председатель Ассоциации развития выпускников российских вузов М.Тувшинтур, член правления Ассоциации выпускников Иркутского медицинского университета Ж.Рэнцэн-Амгалан, президент МонАПРЯЛ Ц. Магсар, директора Центров русского языка при РЦНК Н.Батжаргал (школа №28 г. Улан-Батора) и Д. Туяа (Центральный аймак), а также первый секретарь посольства России в Монголии, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Монголии Татьяна Будаева.