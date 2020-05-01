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  1 мая 2020
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Казахстанская команда PUBG с монгольским спортсменом Мөнхбатом одержала победу

CentralAsia (MNG) -  На днях прошел чемпионат Европы по киберспорту «PUBG Mobile Club Open», в котором приняли участие 16 команд.

Казахстанская команда «Konina Power» завоевала первое место, набрав 183 очка. Кроме того, получила право на участие в чемпионате мира по киберспорту «PUBG Mobile World Championship 2020» и стала обладателем $15 тыс.

В эту команду вошли спортсмен из Монголии Даваадоржийн Мөнхбат (Robdinni), казахстанские спортсмены Аскар Ахметов (DGR), Нурсултан Нартбаев (GONZO), Дамир Омаров (AXZCER) и российский спортсмен Даниил Сучков (Tixzy).

Чемпионат по «PUBG Mobile Club Open» - международное соревнование по PUBG (многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы) для пользователей смартфонов.

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