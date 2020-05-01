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  1 мая 2020
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Счастливчик монгол был в двух шагах от южнокорейского пожара, убившего 38 человек

CentralAsia (MNG) -  Ж.Цолмонжаргал, выживший на месте пожара к югу от Сеула, в результате которого погибли 38 его коллег. Нашему земляку посчастливилось спастись от пожара на складе, который произошел в Ичхоне.

По его словам, 78 человек, в основном иностранцы, работали на блоке А и Б здания склада, когда вспыхнул пожар. Пожар начался в блоке А, а Цолмонжаргал был в блоке Б. Он пошел в блок Б в 10 утра за электричеством за два с половиной часа до начала пожара.

Ж.Цолмонжаргал уже 15 лет живет в Южной Корее с женой и двумя детьми.

В результате пожара на строительной площадке в Южной Корее пострадали еще 10 человек кроме погибших; восемь находятся в тяжелом состоянии, а двое других получили легкие травмы.

Судмедэксперты по-прежнему пытаются установить личность 38 строителей, погибших при пожаре на складе, после завершения поисково-спасательной операции в одном из самых смертоносных за последние годы пожаров в стране. Согласно подсчетам полиции о подтвержденных смертях, число погибших включает одного китайца, двух казахстанских рабочих; остальные корейцы.

Они сказали, что быстрое сгорание произошло, когда рабочие работали на подземном уровне склада, добавив, что они расследуют причину пожара. В общей сложности 410 человек, включая 335 пожарных, были мобилизованы для реагирования на аварию. Пожар был потушен через пять часов после того, как он произошел в 13:32, передает монгольский новостной сайт news.mn со ссылкой южнокорейских пресс.

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