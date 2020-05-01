Просроченные кредиты в Монголии выросли на 6,7%

CentralAsia (MNG) - Уровень просроченных кредитов и причитающихся процентов в банковской системе Монголии вырос в первом квартале 2020 года на 120 млрд тугриков или $43 млн и составил 6,7% от общего объема кредитного портфеля.

Большая сумма непогашенной ссудной задолженности в основном принадлежит обрабатывающим предприятиям, строительным и добывающим секторам. Согласно отчетам Центрального банка Монголии (МонголБанк), объем некачественных кредитов сократился на 9 млрд тугриков или $3,2 млн до 10,7% от общего кредитного портфеля в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

Спрос на кредит среди монгольской общественности снижается на фоне вспышки коронавируса; коммерческие банки повысили свою квалификацию выдачи кредитов.

Впоследствии МонголБанк начал откладывать кредиты, причитающиеся кредиторам, которые пострадали в финансовом отношении из-за коронавируса: 6596 из них обратились с просьбой отложить кредитование в среднем на 6,2 месяцев. Кроме того, 90,4% всех кредитов составляют зарплатные кредиты.