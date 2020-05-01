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  1 мая 2020
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Зафрахтованный рейс доставил 278 граждан Монголии из 7 стран

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с решением Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительства Монголии 807 граждан Монголии будут возвращены в Монголию тремя чартерными рейсами, запланированными на 30 апреля, 1 и 2 мая, сообщили в оперативной группе ГКЧ.

Тогда рейс 30 апреля доставил 278 гражданина, которые прибыли транзитом через Сеул, Республика Корея, из 7 стран.

Из них пожилые люди и с опекунами 29, по медицинским показаниям и с опекуном 43, беременные 13, студентов 41, с ограниченными возможностями и опекунами 5, с маленькими детьми и семьей 95, и есть 52 человека с другими уважительными причинами.

Эти люди были размещены в изоляции в Военном центральном госпитале, НИЦИЗ, блоке ГУЧС «Центр переподготовки и реабилитации» 113, санаторий «Онцгой Жаргалант», «Зучи», гостиницах «Корпорэйт» и «Сэлбэ ресорт» на 21 день сообщает оперштаб Государственной чрезвычайной комиссии.

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