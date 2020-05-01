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  1 мая 2020
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Турция передала Узбекистану 5 тыс комплектов средств защиты для врачей

CentralAsia (UZ) -  Национальной палатой инновационного здравоохранения Узбекистана 30 апреля совместно с турецкой стороной завершен совместный проект по организации 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для врачей нашей страны, сообщает пресс-служба Национальной палаты.

Поддержку инициативе Национальной палаты оказало Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации ТИКА.

На церемонии вручения 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, в которые входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы, приняли участие руководители Посольства Турции и Представительства ТИКА.

"В настоящее время две дружественные страны вышли на уровень стратегического партнерства. Это, в том числе, сказывается и во взаимной поддержке Турции и Узбекистана в эти непростые дни борьбы с коронавирусной инфекцией. Пандемия COVID-19 представляет действительную угрозу во всем мире. И единственный путь борьбы – противостоять распространению коронавирусной инфекции плечом к плечу, демонстрируя наше тесное сотрудничество", — отметил посол Турции Мехмет Сурейя Эр.

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