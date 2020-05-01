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  1 мая 2020
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В Узбекистане выпускные экзамены в вузах пройдут в онлайн режиме

CentralAsia (UZ) -  Исходя из опыта зарубежных стран и сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, проведение выпускных экзаменов в вузах Узбекистана планируется в онлайн-формате.

Об этом 30 апреля заявил Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, посвящённого вопросам качественного завершения текущего учебного года, организации выпускных и вступительных экзаменов.

По сообщению пресс-службы президента, на встрече была отмечена необходимость совершенствования системы приема документов в образовательные учреждения, создания возможности подачи документов дистанционно, через интернет. Общественность будет подробно проинформирована о новых процедурах и удобствах.

Президент поручил ответственным лицам обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.

Также глава государства указал на важность отказа от таких не оправдавших себя методов, как чтение лекций “с бумажки”, написание конспектов под диктовку, развития методики образования и повышения профессионального уровня педагогов.

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