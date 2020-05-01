Работники здравоохранения Монголии получат премии

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании Кабмин внес поправки в правила о поощрении государственных служащих и работников системы здравоохранения Монголии.

Это дает право некоторым работникам и пенсионерам в государственном и медицинском секторах на получение многолетних наград за услуги, поощрений, основанных на навыках, и выплат за работу в опасных условиях.

В частности, государственным служащим и работникам здравоохранения, которые не могли работать с 1990 по 1995 год, будут автоматически добавляться эти годы к их годам службы в дополнение к их годам военной службы при определении размера их пенсий. Кроме того, работники здравоохранения, предоставляющие медицинские услуги больным туберкулезом, фармацевты и работники, занимающиеся дезинфекцией, будут получать оплату за работу в опасных условиях.

Кроме того, Кабмин утвердил список потребительских продуктов питания, которые будут освобождены от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость до 30 июня 2020 года. К ним относятся пищевая пшеница, семена, все виды риса, 10 видов растительных масел и сахар.

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В ближайшие годы будут введены реализация и результаты деятельности Фонда расширенного финансирования Международного валютного фонда, стратегический документ и сумма условных обязательств стратегии управления государственным долгом на 2019–2022 годы, расходы на 2016–2020 годы и прогноз ресурсов фонда.

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В ходе встречи М.Баярмагнай был назначен заместителем главы Секретариата Кабмина. С июня 2019 года он занимал должность руководителя и заместителя начальника Управления внешних связей Секретариата Кабмина.