[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Аэропорты Алматы и Нур-Султана возобновили работу для внутреннего трафика. Фото
Фото: Tengrinews
Фото: Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  В аэропорт Нур-Султана сегодня прибыли первые пассажиры из Алматы. Обратный самолет покинул воздушную гавань столицы в 09:40, пишет Tengrinews.kz.

Аэропорты Нур-Султана и Алматы закрыли для пассажиров еще 30 марта. После месячного перерыва, они возобновили свою работу.

Ранним утром в Нур-Султане приземлился самолет из Алматы. Пассажиры наконец смогли попасть в столицу: кто-то прилетел сюда по делам, а кто-то встретится с родными и близкими. В это время желающие попасть из Нур-Султана в Алматы только готовились к вылету, их рейс был запланирован на 09:40.

Перед полетом всех ждали стандартные для нынешней ситуации процедуры: проверка температуры, справки об отсутствии коронавируса и средств индивидуальной защиты. Этим занимаются сотрудники линейного отдела полиции и СЭС. Только после этого можно идти на регистрацию.

Но на этом новые правила не заканчиваются. Пассажирам нужно соблюдать дистанцию - это одно из главных требований безопасности. И сейчас это мировая практика. Дистанцию соблюдают не только в очередях, но и в зале ожидания. То же самое происходит и на борту самолета.

А дезинфекцию и генеральную уборку делают в аэропорту дважды в день.

Исполнительный директор аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин рассказал, что предприятие за месяц простоя понесло убытки. Какие именно - еще предстоит выяснить.

«До карантина мы обслуживали свыше 200 рейсов в сутки. Во время карантина в среднем было около 20 рейсов в сутки. Аэропорт не простаивал. Мы вели работу по привлечению транзитных и грузовых рейсов. Обслуживали гуманитарные рейсы», - рассказал Даулет Хамзин.

О возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что между мегаполисами будет выполняться четыре рейса в день.

А с 4 мая возобновятся рейсы еще в четыре города Казахстана.

Фото: Turar Kazangarov/Tengrinews

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Бухаре выздоровели 25 пациентов с коронавирусом, среди них и граждане Кыргызстана
  • В вузах трёх городов Узбекистана откроются юридические факультеты
  • Передается ли коронавирус по воздуху?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com