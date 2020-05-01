Аэропорты Алматы и Нур-Султана возобновили работу для внутреннего трафика. Фото

Фото: Tengrinews

CentralAsia (KZ) - В аэропорт Нур-Султана сегодня прибыли первые пассажиры из Алматы. Обратный самолет покинул воздушную гавань столицы в 09:40, пишет Tengrinews.kz.

Аэропорты Нур-Султана и Алматы закрыли для пассажиров еще 30 марта. После месячного перерыва, они возобновили свою работу.

Ранним утром в Нур-Султане приземлился самолет из Алматы. Пассажиры наконец смогли попасть в столицу: кто-то прилетел сюда по делам, а кто-то встретится с родными и близкими. В это время желающие попасть из Нур-Султана в Алматы только готовились к вылету, их рейс был запланирован на 09:40.

Перед полетом всех ждали стандартные для нынешней ситуации процедуры: проверка температуры, справки об отсутствии коронавируса и средств индивидуальной защиты. Этим занимаются сотрудники линейного отдела полиции и СЭС. Только после этого можно идти на регистрацию.

Но на этом новые правила не заканчиваются. Пассажирам нужно соблюдать дистанцию - это одно из главных требований безопасности. И сейчас это мировая практика. Дистанцию соблюдают не только в очередях, но и в зале ожидания. То же самое происходит и на борту самолета.

А дезинфекцию и генеральную уборку делают в аэропорту дважды в день.

Исполнительный директор аэропорта Нурсултан Назарбаев Даулет Хамзин рассказал, что предприятие за месяц простоя понесло убытки. Какие именно - еще предстоит выяснить.

«До карантина мы обслуживали свыше 200 рейсов в сутки. Во время карантина в среднем было около 20 рейсов в сутки. Аэропорт не простаивал. Мы вели работу по привлечению транзитных и грузовых рейсов. Обслуживали гуманитарные рейсы», - рассказал Даулет Хамзин.

О возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Позже стало известно, что между мегаполисами будет выполняться четыре рейса в день.

А с 4 мая возобновятся рейсы еще в четыре города Казахстана.

Фото: Turar Kazangarov/Tengrinews

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