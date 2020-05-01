[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туристический поток в Узбекистане за три месяца сократился на 12%

CentralAsia (UZ) -  В январе-марте 2020 года число иностранцев, посещающих Узбекистан для туризма, составило 1,2 миллиона человек. Это снижение на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата республики.

По данным ведомства , в январе-марте 2020 года число граждан Узбекистана, выезжающих за границу для туризма, составило 1,4 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 16,7%.

В январе-марте 2020 года 1,1 млн. иностранцев прибыли в Узбекистан из стран СНГ. В январе-марте 2020 года 1,3 миллиона узбекских граждан выехали в СНГ.

Основная часть иностранцев прибыла в Узбекистан - 397,6 тыс. человек из Казахстана, 332,7 тыс. человек из Таджикистана, 298,1 тыс. человек из Кыргызстана, 64,7 тыс. человек из России, 60,6 тыс. человек из Туркменистана, 2 человека из Азербайджана, 1,2 тыс. человек из Беларуси.

Большинство иностранцев прибыли в Узбекистан из стран дальнего зарубежья - 13,5 тыс. из Турции, 5,2 тыс. из Южной Кореи, 3,7 тыс. из Китая, 3,6 тыс. из Индии, 1,3 тыс. из Японии и 0,9 тыс. человек из Франции.

print
  • В Беларуси растет число зараженных коронавирусом, но карантин в стране еще не введен
  • В Нур-Султане 46-летний спортсмен жестоко избил 4-летнюю дочку возлюбленной (фото)
  • Казахстанская команда PUBG с монгольским спортсменом Мөнхбатом одержала победу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com