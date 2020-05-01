Туристический поток в Узбекистане за три месяца сократился на 12%

CentralAsia (UZ) - В январе-марте 2020 года число иностранцев, посещающих Узбекистан для туризма, составило 1,2 миллиона человек. Это снижение на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата республики.

По данным ведомства , в январе-марте 2020 года число граждан Узбекистана, выезжающих за границу для туризма, составило 1,4 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 16,7%.

В январе-марте 2020 года 1,1 млн. иностранцев прибыли в Узбекистан из стран СНГ. В январе-марте 2020 года 1,3 миллиона узбекских граждан выехали в СНГ.

Основная часть иностранцев прибыла в Узбекистан - 397,6 тыс. человек из Казахстана, 332,7 тыс. человек из Таджикистана, 298,1 тыс. человек из Кыргызстана, 64,7 тыс. человек из России, 60,6 тыс. человек из Туркменистана, 2 человека из Азербайджана, 1,2 тыс. человек из Беларуси.

Большинство иностранцев прибыли в Узбекистан из стран дальнего зарубежья - 13,5 тыс. из Турции, 5,2 тыс. из Южной Кореи, 3,7 тыс. из Китая, 3,6 тыс. из Индии, 1,3 тыс. из Японии и 0,9 тыс. человек из Франции.