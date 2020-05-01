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  1 мая 2020
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В Южной Корее упал спасательный вертолет с пациентом на борту
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, передает РИА Новости.

Крушение произошло в пятницу 1 мая около 12 часов дня по местному времени в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо. Вертолет возвращался с вызова, приняв на борт пациента с остановкой сердца, и упал недалеко от пика Чхонван.

По данным агентства, команда спасателей не пострадала, но пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, их доставили в близлежащий госпиталь.

Уточняется, что взрыва при крушении не было, вертолет относился к главному пожарному управлению провинции Кёнсан-Намдо, но был арендован у неназванной авиакомпании.

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