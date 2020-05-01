В Южной Корее упал спасательный вертолет с пациентом на борту

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В горах Южной Кореи упал спасательный вертолет с семью людьми на борту, включая пациента, передает РИА Новости.

Крушение произошло в пятницу 1 мая около 12 часов дня по местному времени в горах Чирисан в провинции Кёнсан-Намдо. Вертолет возвращался с вызова, приняв на борт пациента с остановкой сердца, и упал недалеко от пика Чхонван.



По данным агентства, команда спасателей не пострадала, но пациент и его опекун находятся в тяжелом состоянии, их доставили в близлежащий госпиталь.



Уточняется, что взрыва при крушении не было, вертолет относился к главному пожарному управлению провинции Кёнсан-Намдо, но был арендован у неназванной авиакомпании.