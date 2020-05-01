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  1 мая 2020
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На границе Туркменистана и Ирана усилят санитарный контроль

CentralAsia (TM) -  Со стороны Туркменистана и Ирана планируют принять необходимые меры для усиления санитарного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора с целью безопасного с эпидемиологической точки зрения перемещения транспорта и грузов через туркмено-иранскую границу.

Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зарифом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Хасаном Рухани во время состоявшегося накануне телефонного разговора.

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