На границе Туркменистана и Ирана усилят санитарный контроль

CentralAsia (TM) - Со стороны Туркменистана и Ирана планируют принять необходимые меры для усиления санитарного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора с целью безопасного с эпидемиологической точки зрения перемещения транспорта и грузов через туркмено-иранскую границу.

Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зарифом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Была подчеркнута необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Ирана Хасаном Рухани во время состоявшегося накануне телефонного разговора.